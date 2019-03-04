Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала трёх лучших спортсменов прошедшего игрового дня.



Первой звездой назван нападающий «Виннипег Джетс» Блейк Уилер, забросивший четыре шайбе в игре с «Коламбус Блю Джекетс» (5:2). Американец стал пятым игроком в истории франшизы, кому удалось забить не менее четырёх голов за один матч.



Второй звездой признан голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри, отразивший 19 бросков в матче с «Ванкувер Кэнакс» (3:0). Вратарь провёл на ноль вторую игру подряд — ранее он помог команде обыграть «Анахайм Дакс» со счётом 3:0.



Замкнул тройку лучших игроков нападающий «Анахайма» Якоб Сильверберг. В матче с «Колорадо Эвеланш» (2:1) шведский хоккеист забросил шайбу и отдал голевую передачу.

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