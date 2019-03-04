Блейк Уилер повторил достижение Ильи Ковальчука и Патрика Лайне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» дома уступил «Виннипег Джетс» — 2:5.



Главным героем встречи стал нападающий канадского клуба Блейк Уилер. 32-летний хоккеист забросил четыре шайбы в одном матче и стал пятым игроком в истории франшизы, кому удалось забить не менее четырёх голов за игру. Ранее по четыре гола на свой счёт записывали Паскаль Роме (январь 2002 года), Илья Ковальчук (ноябрь 2005 года) и Мэтью Перро (январь 2015 года). В ноябре 2018 года Патрик Лайне забросил пять шайб.



На счету российского нападающего «жакетов» Артемия Панарина 2 результативные передачи, показатель полезности «-2», 6 бросков в створ за 18.23 на льду (4.32 – в большинстве). Сергей Бобровский отразил 21 бросок из 25. У Дмитрия Куликова передача, «+1», 17 минут штрафа и бросок за 11.01.

«Виннипег» победил «Коламбус» благодаря покеру Уилера, у Панарина 2 передачи