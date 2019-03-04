39-летний Джо Торнтон вышел на 14-е место в истории НХЛ по количеству матчей

«Сан-Хосе Шаркс» обыграл «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.



Нападающий калифорнийского клуба Джо Торнтон провёл 1550-й матч в карьере в НХЛ. Он вышел на 14-е место в истории лиги по этому показателю, догнав Алекса Дельвеккьо. В топ-8 располагаются Горди Хоу (1767), Марк Мессье (1756), Яромир Ягр (1733), Рон Фрэнсис (1731), Марк Рекки (1652), Крис Челиос (1651), Дейв Андрейчак (1639) и Скотт Стивенс (1635).



В матче с «ястребами» Торнтон отметился результативной передачей. В нынешнем регулярном чемпионате он набрал 38 (13+25) очков в 57 матчах. Кроме того, 39-летний канадский хоккеист заработал показатель полезности «+3» и 14 штрафных минут.

«Сан-Хосе» обыграл «Чикаго», у Анисимова «-2»