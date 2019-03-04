Флёри увеличил отрыв от Василевского по количеству «сухарей» в этом сезоне

«Вегас Голден Найтс» победил «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе и завершилась со счётом 3:0 (0:0, 3:0, 0:0) в пользу хозяев. Для «Голден Найтс» эта победа стала четвёртой кряду.



Голкипер «рыцарей» Марк-Андре Флёри отразил 19 бросков и записал на свой счёт восьмой шат-аут в нынешнем сезоне. Кроме того, Флёри отыграл на ноль во второй встрече подряд — ранее он помог команде обыграть «Анахайм Дакс» со счётом 3:0.



Канадский вратарь является лидером НХЛ по количеству «сухарей» в нынешнем сезоне. На втором месте находится голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, записавший шесть сухих матчей. Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский делит третье место с Джорданом Биннингтоном из «Сент-Луис Блюз» — у них по пять шат-аутов.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский четвёртым в сезоне НХЛ одержал 30 побед