«Спартак» — СКА: на скамейке хозяев будет игровой свитер Даугавиньша

На четвёртом матче серии между московским «Спартаком» и петербургским СКА на скамейке хозяев будет находиться игровой свитер травмированного нападающего Каспарса Даугавиньша, информирует официальный «твиттер» команды.
Посмотреть фото также можно в «твиттере» московского «Спартака».
Команды выйдут на лёд в следующих составах:
«Спартак»:
Гудачек (Беспалов);
Калинин – Гончаров, Карсумс – Зубов – Лисин;
Вишневский – Кулик, Фёдоров – Ганзл – Лещенко;
Дыбленко – Осипов, Талалуев – Злобин – Хохлачёв;
Григорьев – Тришин, Котляревский – Черных – Шашков.
СКА:
Хелльберг (Мельничук);
Гавриков – Херсли, Гусев – Дацюк – Плотников;
Хафизуллин – Белов, Кузьменко – Прохоркин – Барабанов;
Токранов – Рундблад, Якупов – Коскиранта – Карпов;
Зуб, Каблуков – Мальцев – Тихонов, Морозов.