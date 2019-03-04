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«Спартак» — СКА: на скамейке хозяев будет игровой свитер Даугавиньша

«Спартак» — СКА: на скамейке хозяев будет игровой свитер Даугавиньша
Хоккей / КХЛ

На четвёртом матче серии между московским «Спартаком» и петербургским СКА на скамейке хозяев будет находиться игровой свитер травмированного нападающего Каспарса Даугавиньша, информирует официальный «твиттер» команды.

«Была боль, я не знал, что со мной». Даугавиньш – о страшном ударе о борт
Нападающий «Спартака» дал первое интервью после серьёзной травмы, полученной в третьей игре серии со СКА.

Посмотреть фото также можно в «твиттере» московского «Спартака».

Команды выйдут на лёд в следующих составах:

«Спартак»:

Гудачек (Беспалов);
Калинин – Гончаров, Карсумс – Зубов – Лисин;
Вишневский – Кулик, Фёдоров – Ганзл – Лещенко;
Дыбленко – Осипов, Талалуев – Злобин – Хохлачёв;
Григорьев – Тришин, Котляревский – Черных – Шашков.

СКА:

Хелльберг (Мельничук);
Гавриков – Херсли, Гусев – Дацюк – Плотников;
Хафизуллин – Белов, Кузьменко – Прохоркин – Барабанов;
Токранов – Рундблад, Якупов – Коскиранта – Карпов;
Зуб, Каблуков – Мальцев – Тихонов, Морозов.

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