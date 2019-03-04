«Трактор» — «Автомобилист»: Литовченко упал во время празднования гола

В матче челябинского «Трактора» и «Автомобилиста» из Екатеринбурга заброшенной шайбой отметился Вячеслав Литовченко. После гола нападающий потерял равновесие и упал во время празднования.
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Команды выходили на лёд в следующих составах:
«Трактор»:
Демченко (Судницин);
Бэйлен — Хлыстов, Энлунд — Полыгалов — Томас;
Карпухин — Петров, Кравцов — Шаров — Глинкин;
Бородкин — Исаев, Кокуёв — Рыбаков — Пеньковский;
Желдаков, Ерофеев, Шолохов — Дугин — Бергстрём.
«Автомобилист»:
Коварж (Фомин);
Василевский — Вишневский, Доус — Да Коста — Голышев;
Лямин — Егоршев, Гареев — Литовченко — Секстон;
Мамкин — Трямкин, Крикунов — Кучерявенко — Казионов;
Валитов, Чесалин — Торченюк — Обидин, Рассейкин.