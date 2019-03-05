Макдэвид с нескольких метров невероятным образом не попал в пустые ворота

В первом из двух матчей игрового дня регулярного сезона НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» на выезде обыграл «Баффало Сэйбрз» — 4:3.

За минуту до окончания встречи случился курьёзный эпизод. Капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид с нескольких метров бросал в пустые ворота, но попал в штангу. Впоследствии в одной из атак «клинки» могли сравнять счёт, но гостей выручил Микко Коскинен.

Видео промаха Макдэвида можно посмотреть в «твиттере» TVA Sports.

Счёт на второй минуте в меньшинстве открыл форвард гостей Леон Драйзайтль, но Джек Айкел через 74 секунды восстановил равновесие. В первом периоде «клинки» провели ещё две результативные атаки. Голы на счету Кейси Миттельштадта и всё того же Айкела. «Нефтяники» перевернули игру в конце второго периода, когда отличились трижды. Заброшенные шайбы на счету Зака Кассиана, Дарнелла Нурса и Кайла Бродзяка.