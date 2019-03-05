Скабелка: весь план «Барыса» на игру ломается, когда мы ведём в счёте

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка после поражения в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Торпедо» (4:5 ОТ, 2-2) заявил, что команду подвела старая болезнь. Астанинская команда упустила преимущество в три шайбы и проиграла во втором овертайме, пропустив в меньшинстве на 96-й минуте.



«Наша болезнь никуда не исчезла — когда ведём в счете, перестаём играть уверенно, появляется нервозность, удаляемся, ломается весь план на игру. В прошлой игре нас также подвели удаления. Готовимся к следующей игре», — сказал Скабелка на послематчевой пресс-конференции.



Во втором матче серии «Барыс» отыгрался с 0:4 и вырвал победу в овертайме. Пятый матч противостояния пройдёт завтра, 6 марта, в Астане, начало — в 16:30 мск. Серия идёт до четырёх побед.

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