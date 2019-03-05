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Хичкок: именно Коскинен не дал игре «Эдмонтона» развалиться на части

Хичкок: именно Коскинен не дал игре «Эдмонтона» развалиться на части
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Кен Хичкок поделился впечатлениями от выигранного матча с «Баффало Сэйбрз» (4:3).

«Сегодня мы выжали себя до капли — это то, что меня как тренера не может не радовать. Но надо признать: при счёте 1:3 именно Коскинен не дал нашей игре развалиться на части.

В гостях нам куда проще удаётся сохранять спокойствие и концентрацию, каким бы в это время ни был счёт на табло. А вот дома мы часто начинаем торопиться, заводиться и теряем контроль. Если мы привезём в Эдмонтон эту нашу гостевую уверенность в себе, то ещё вполне можем сами стать хозяевами своей судьбы.

Разъединение Макдэвида и Драйзайтля? У нас есть люди, у которых затянулась чёрная полоса, и я хотел, чтобы Коннор и Леон помогли им её прервать. Каждый из них способен вести своё звено отдельно друг от друга», — цитирует тренера официальный сайт лиги.

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