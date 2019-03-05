Эллисон: «Металлург» сделал одну ошибку, и матч закончился

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Мэтт Эллисон поделился впечатлениями от проигранного матча плей-офф с «Салаватом Юлаевым» (1:2 ОТ). После пяти матчей подопечные Йозефа Яндача уступают Уфе в серии — 2-3.



«Мы проиграли, на сегодня это главное. Мы сделали одну ошибку, и матч закончился. Что нужно улучшить в игре команды? Нам нужно победить, забивать голы.



Сегодня было мало бросков? Так бывает. Нам нужно забивать», — приводит слова Эллисона официальный сайт команды.



Первая половина матча прошла без заброшенных шайб, счёт был открыт на 32-й минуте — точным броском отметился защитник команды гостей Филип Ларсен. Вскоре подопечные Йозефа Яндача восстановили равновесие на табло благодаря курьёзному голу форварда Мэтта Эллисона — голкипер «Салавата» Юха Метсола неловким движением забросил шайбу в свои ворота. До конца основного времени голов не было, а на старте овертайма Владимир Ткачёв принёс Уфе победу.

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