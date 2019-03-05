На Универсиаде болельщик украл клюшку у хоккеиста сборной Канады

На Универсиаде в Красноярске с хоккейной сборной Канады произошёл необычный случай. После завершения матча с командой Великобритании (12:0), когда спортсмены уходили в подтрибунное помещение, один из болельщиков выхватил клюшку у игрока канадской сборной и скрылся.

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Напомним, мужская и женская хоккейные сборные России пока идут без поражений на домашней Универсиаде. Сегодня, 5 марта, мужская российская сборная с трудом обыграла команду США (3:2). У россиян авторами заброшенных шайб стали Данила Квартальнов, Игорь Руденков и Егор Морозов. Россия упустила преимущество в два гола, но вырвала победу.



Российская команда играла в следующем составе:



Никита Серебряков (Никита Богданов);

Вадим Кудако – Никита Камалов, Егор Морозов — Богдан Якимов — Игорь Руденков (К);

Андрей Чуркин — Михаил Тихонов (А), Максим Джиошвили — Данила Квартальнов — Иван Ларичев;

Павел Медведев — Александр Сорокин (А), Дмитрий Колготин — Александр Шаров — Денис Орлович-Грудков;

Евгений Воронков — Иван Крылов, Владислав Мисников — Максим Мальцев — Вячеслав Шевченко.