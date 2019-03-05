«Локомотив» обыграл «Сочи» и повёл в серии — 3-2, Салак оформил шат-аут

Ярославский «Локомотив» на домашней площадке переиграл хоккейный клуб «Сочи» в пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина, встреча завершилась со счётом 3:0. Подопечные Дмитрия Квартальнова повели в противостоянии со счётом 3-2, следующая игра пройдёт в Сочи.



Первый период прошёл без заброшенных шайб, зато в следующие 20 минут зрители в Ярославле увидели сразу три гола. Все точные броски принадлежали игрокам «Локомотива»: шайбы на свой счёт записали Брэндон Козун, Артур Каюмов и Даниил Апальков. Больше голов в игре забито не было. Сухую встречу провёл голкипер «железнодорожников» Александр Салак, для которого матч был первым в нынешнем плей-офф.

Календарь матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги

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