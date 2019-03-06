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Гол Маккиннона в овертайме принёс «Колорадо» победу над «Детройтом»

Гол Маккиннона в овертайме принёс «Колорадо» победу над «Детройтом»
Хоккей / НХЛ

«Колорадо Эвеланш» победил «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пепси-центр» в Денвере и закончилась со счётом 4:3 ОТ (0:1, 1:0, 2:2, 1:0) в пользу гостей. Это поражение стало для «Ред Уингз» восьмым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Победную шайбу в овертайме забросил Натан Маккиннон. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Эваланш» Микко Рантанен, набравший 3 (1+2) очка. Голкипер хозяев Семён Варламов отразил 20 бросков из 23.

Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров провёл на льду 15 минут 26 секунд, нанёс два броска в створ ворот, совершил 3 силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «-1».

В параллельном матче «Аризона Койотс» дома уступил «Анахайм Дакс» — 1:4 (1:1, 0:0, 0:3).

НХЛ - регулярный чемпионат
06 марта 2019, среда. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
4 : 3
0:1, 1:0, 2:2, 1:0
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 – Кронвалль (Ванек, Нильсен) – 16:47 (5x5), 1:1 – Комфер (Сёдерберг, Уилсон) – 21:44 (5x5), 1:2 – Декайзер (де ла Роуз, Абделкейдер) – 42:22 (5x5), 2:2 – Рантанен (Бэрри, Ландеског) – 48:30 (5x4), 2:3 – Задина (Гронек, Ванек) – 57:43 (5x4), 3:3 – Бэрри (Рантанен, Маккиннон) – 58:25 (6x5), 4:3 – Маккиннон (Рантанен) – 62:29 (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
06 марта 2019, среда. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
1 : 3
1:1, 0:0, 0:2
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 – Сильверберг (Мэнсон, Линдхольм) – 03:52 (5x5), 1:1 – Круз (Арчибальд, Коннотон) – 18:32 (5x5), 1:2 – Хенрик (Ракелль, Фаулер) – 43:46 (5x5), 1:3 – Терри (Сильверберг) – 51:15 (5x4)
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