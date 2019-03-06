Гол Маккиннона в овертайме принёс «Колорадо» победу над «Детройтом»

«Колорадо Эвеланш» победил «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пепси-центр» в Денвере и закончилась со счётом 4:3 ОТ (0:1, 1:0, 2:2, 1:0) в пользу гостей. Это поражение стало для «Ред Уингз» восьмым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Победную шайбу в овертайме забросил Натан Маккиннон. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Эваланш» Микко Рантанен, набравший 3 (1+2) очка. Голкипер хозяев Семён Варламов отразил 20 бросков из 23.

Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров провёл на льду 15 минут 26 секунд, нанёс два броска в створ ворот, совершил 3 силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «-1».

В параллельном матче «Аризона Койотс» дома уступил «Анахайм Дакс» — 1:4 (1:1, 0:0, 0:3).