InStat: сравнение троек Эллисона и Кадейкина в серии «Металлург» — «Салават»

Лидерам магнитогорского «Металлурга» пока не удаётся проявить себя в серии с уфимским «Салаватом Юлаевым» (2-3). Капитан команды Сергей Мозякин за пять матчей нанёс только семь бросков в створ ворот, Николай Кулёмин — два.

По итогам пяти матчей серии компания спортивной аналитики InStat, работающая с продвинутой статистикой, подготовила сравнение действий первой тройки «Металлурга» и сдерживающего сочетания «Салавата Юлаева». Отметим, что в четвёртом и половине пятого матча серии Кулёмин был переведён в легионерское звено к Ииро Пакаринену и Деннису Расмуссену, а его место в тройке Эллисона занял Михал Булирж.



25,0 – процент попадания бросков в створ ворот у Мозякина;

28,6 – процент попадания бросков в створ ворот у Кулёмина;

77 – потерь допустили Мозякин и Эллисон в пяти матчах серии;

0 – очков и ноль обостряющих передач у Кулёмина;

«-17» – суммарный показатель полезности первой тройки «Металлурга»;

51 – перехват на счету Кадейкин и Жаркова;

0 – грубых голевых ошибок у тройки Кадейкина;

15-15 – соотношение обостряющих передач у первой тройки «Металлурга» и сдерживающего звена «Салавата Юлаева».