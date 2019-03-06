InStat: сравнение троек Эллисона и Кадейкина в серии «Металлург» — «Салават»

Лидерам магнитогорского «Металлурга» пока не удаётся проявить себя в серии с уфимским «Салаватом Юлаевым» (2-3). Капитан команды Сергей Мозякин за пять матчей нанёс только семь бросков в створ ворот, Николай Кулёмин — два.
По итогам пяти матчей серии компания спортивной аналитики InStat, работающая с продвинутой статистикой, подготовила сравнение действий первой тройки «Металлурга» и сдерживающего сочетания «Салавата Юлаева». Отметим, что в четвёртом и половине пятого матча серии Кулёмин был переведён в легионерское звено к Ииро Пакаринену и Деннису Расмуссену, а его место в тройке Эллисона занял Михал Булирж.
25,0 – процент попадания бросков в створ ворот у Мозякина;
28,6 – процент попадания бросков в створ ворот у Кулёмина;
77 – потерь допустили Мозякин и Эллисон в пяти матчах серии;
0 – очков и ноль обостряющих передач у Кулёмина;
«-17» – суммарный показатель полезности первой тройки «Металлурга»;
51 – перехват на счету Кадейкин и Жаркова;
0 – грубых голевых ошибок у тройки Кадейкина;
15-15 – соотношение обостряющих передач у первой тройки «Металлурга» и сдерживающего звена «Салавата Юлаева».