Экс-игрок «Питтсбурга»: Малкин круче Овечкина. У Евгения нет слабых мест

Бывший нападающий «Питтсбург Пингвинз» Эрик Кристенсен сравнил экс-одноклубника Евгения Малкина и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.



«Малкин круче Овечкина. Говорю не потому, что вместе с ним играл. Просто это игрок, который умеет всё. У него нет слабых мест. Овечкин всё-таки не настолько универсален, это игрок броска. Хотя такого феномена никогда не было. Ещё мне всегда нравился Дацюк, у него потрясающие руки. Но номер один среди российских хоккеистов для меня — Малкин», — цитирует Кристенсена «Спорт Бизнес Online».



Овечкин, забросивший в нынешнем сезоне 45 шайб, лидирует в снайперской гонке НХЛ, опережая на четыре гола нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля (41). Александр имеет возможность забить 50 голов за сезон в восьмой раз за карьеру и приблизиться к Уэйну Гретцки и Майку Босси, у которых в активе по девять таких сезонов.

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