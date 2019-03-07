Проведшему 1000-й матч в НХЛ Райану Кеслеру подарили серебряную клюшку

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Анахайм Дакс» дома принимает «Сент-Луис Блюз» — 3:3 (завершён второй период).

Эта игра стала 1001-й в НХЛ для знаменитого форварда «уток» Райана Кеслера. 1000-й матч он сыграл на выезде с «Аризоной Койотс» (3:1). 31-летний американский нападающий является финалистом Кубка Стэнли: в 2011 году в составе «Ванкувер Кэнакс». В составе национальной команды Кеслер стал финалистом Олимпийских игр 2010 года и участником Кубка Мира — 2016. В составе молодёжной сборной Райан выиграл чемпионат мира 2004 года.

Перед матчем состоялась церемония чествования Кеслера, в которой приняли участие члены его семьи. Коллекцию Райана пополнила серебряная клюшка, также он получил и другие подарки.

Фото можно посмотреть в «твиттере» «Анахайма».