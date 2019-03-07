Итоги дня НХЛ для россиян: Овечкин вплотную приблизился к достижению Эспозито

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата. В четырёх матчах приняли участие восемь представителей России.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 46-ю шайбу в сезоне, в очередной раз реализовав большинство. Лучший российский снайпер в истории НХЛ забросил 245-ю шайбу за карьеру в большинстве, вплотную приблизившись к Филу Эспозито (246 голов в большинстве, пятое место в НХЛ). Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко отметился двумя результативными передачами.

Босси: Овечкин играет фантастически. Он работает как часы

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Овечкин (н) «Вашингтон» 1+1 0 0 1 0 1 - 19.11 Кузнецов (н) «Вашингтон» 0+0 +1 0 3 1 0 18% 18.09 Голдобин (н) «Ванкувер» 0+1 0 0 1 0 0 - 16.48 Барбашёв (н) «Сент-Луис» 0+0 0 0 0 4 2 0% 07.02 Тарасенко (н) «Сент-Луис» 0+2 +2 0 3 0 1 - 19.51 Орлов (з) «Вашингтон» 0+2 +3 0 3 0 2 - 20.43 Зайцев (з) «Торонто» 0+0 0 0 1 0 6 - 24.48 Проворов (з) «Филадельфия» 0+0 -1 0 0 3 6 - 23.17