Итоги дня НХЛ для россиян: Овечкин вплотную приблизился к достижению Эспозито

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата. В четырёх матчах приняли участие восемь представителей России.
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 46-ю шайбу в сезоне, в очередной раз реализовав большинство. Лучший российский снайпер в истории НХЛ забросил 245-ю шайбу за карьеру в большинстве, вплотную приблизившись к Филу Эспозито (246 голов в большинстве, пятое место в НХЛ). Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко отметился двумя результативными передачами.
Босси: Овечкин играет фантастически. Он работает как часы
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|1+1
|0
|0
|1
|0
|1
|-
|19.11
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|+1
|0
|3
|1
|0
|18%
|18.09
|Голдобин (н)
|«Ванкувер»
|0+1
|0
|0
|1
|0
|0
|-
|16.48
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|0
|0
|0
|4
|2
|0%
|07.02
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|0+2
|+2
|0
|3
|0
|1
|-
|19.51
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+2
|+3
|0
|3
|0
|2
|-
|20.43
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0+0
|0
|0
|1
|0
|6
|-
|24.48
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|-1
|0
|0
|3
|6
|-
|23.17
Овечкин: всегда приятно, когда есть шанс забить 50 голов за сезон. Крутое число