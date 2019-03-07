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Итоги дня НХЛ для россиян: Овечкин вплотную приблизился к достижению Эспозито

Итоги дня НХЛ для россиян: Овечкин вплотную приблизился к достижению Эспозито
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата. В четырёх матчах приняли участие восемь представителей России.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 46-ю шайбу в сезоне, в очередной раз реализовав большинство. Лучший российский снайпер в истории НХЛ забросил 245-ю шайбу за карьеру в большинстве, вплотную приблизившись к Филу Эспозито (246 голов в большинстве, пятое место в НХЛ). Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко отметился двумя результативными передачами.

Босси: Овечкин играет фантастически. Он работает как часы
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Овечкин (н)«Вашингтон»1+100101-19.11
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+0+1031018%18.09
Голдобин (н)«Ванкувер»0+100100-16.48
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+0000420%07.02
Тарасенко (н)«Сент-Луис»0+2+20301-19.51
Орлов (з)«Вашингтон»0+2+30302-20.43
Зайцев (з)«Торонто»0+000106-24.48
Проворов (з)«Филадельфия»0+0-10036-23.17
Овечкин: всегда приятно, когда есть шанс забить 50 голов за сезон. Крутое число
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