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Панин — об эпизоде в овертайме: со мной всё нормально. Это плей-офф, всё бывает

Панин — об эпизоде в овертайме: со мной всё нормально. Это плей-офф, всё бывает
Хоккей / КХЛ

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин подвёл итоги серии первого раунда плей-офф с «Металлургом» (4-2).

«Тяжёлые игры, тяжёлая серия. Все старались и бились в каждой игре до конца, все красавцы! Хочется парней поблагодарить за отдачу, поблагодарить болельщиков, которые нас поддерживали как в Уфе, так и в Магнитогорске — там такое чувство было, что мы дома играем. Всем огромное спасибо. Это был небольшой шажок, дальше будем стараться ещё больше.

Когда ты очень хочешь победить, где-то приходится переламывать себя, перерабатывать, где-то переступать через себя, болячки и боль. Эпизод в овертайме? Со мной всё нормально. Это плей-офф, всё бывает. Надо выходить и играть дальше. Сейчас у нас есть время, чтобы отдохнуть и подготовиться. Пока есть усталость, но всё будет нормально», — приводит слова Панина пресс-служба «Салавата».

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