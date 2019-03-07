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Умарк: «Салават» чуть не попал в беду, но смог всё преодолеть

Умарк: «Салават» чуть не попал в беду, но смог всё преодолеть
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк проанализировал игру команды в шестом матче серии первого раунда плей-офф с «Металлургом» (3:2 ОТ). Уфимская команда вышла в полуфинал Восточной конференции.

«Чуть не попали в беду сегодня, но смогли всё преодолеть и в этом задача команды. Сегодня временами гости были лучше, но «Салават» идёт дальше и это главное.

В шестом матче «Металлург» действительно был лучше, использовал свои моменты. Слава богу, что в концовке третьего периода удалось сравнять счёт. Мы прошли в следующий раунд, а эта победа сделает команду сильнее.

Я бы не сказал, что наше звено что-то изменило, у нас и регулярный сезон был неплох. Но в плей-офф совсем другая игра, мы голодны до побед и будем прибавлять», — приводит слова Умарка официальный сайт «Салавата».

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Уфимцы сравняли счёт за 46 секунд до конца третьего периода, а потом додавили соперника в овертайме.
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