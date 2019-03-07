Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк проанализировал игру команды в шестом матче серии первого раунда плей-офф с «Металлургом» (3:2 ОТ). Уфимская команда вышла в полуфинал Восточной конференции.
«Чуть не попали в беду сегодня, но смогли всё преодолеть и в этом задача команды. Сегодня временами гости были лучше, но «Салават» идёт дальше и это главное.
В шестом матче «Металлург» действительно был лучше, использовал свои моменты. Слава богу, что в концовке третьего периода удалось сравнять счёт. Мы прошли в следующий раунд, а эта победа сделает команду сильнее.
Я бы не сказал, что наше звено что-то изменило, у нас и регулярный сезон был неплох. Но в плей-офф совсем другая игра, мы голодны до побед и будем прибавлять», — приводит слова Умарка официальный сайт «Салавата».
Умарк: «Салават» чуть не попал в беду, но смог всё преодолеть