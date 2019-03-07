Крикунов: удивительно, что «Динамо» столько забило с таким количеством бросков

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился мнением о шестом матче серии первого раунда плей-офф с «Йокеритом» (6:2). Бело-голубые выиграли серию со счётом 4-2.

«Нам пришлось тяжело во всех матчах. «Йокерит» — хорошая команда, неслучайно они заняли высокое место по итогам регулярного чемпионата. В каждой игре они наносили много бросков, хорошо сработали наши вратари. Каждую игру было от 40 до 50 бросков в створ. Мы должны их поблагодарить за серию. Молодцы ребята, что при небольшом количестве атак сумели забивать. Первые две игры выиграли с разницей в две и одну шайбу. Удивительно, как наши нападающие с таким количеством броском столько голов забили.

Скажем так, неплохо сыграли в меньшинстве. Быстро играли, хотя тренируемся на большой площадке, а играем здесь на маленькой. Первое время привыкаем к площадке, потом всё встаёт на свои места. Молодцы ребята, что умеют быстро перестраиваться. Довольны результатом и действиями наших игроков. Конечно, есть над чем работать. Будем готовиться к следующему сопернику. У нас много работы», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.