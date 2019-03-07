Квартальнов: в каждой игре серии с ХК «Сочи» было непонятно, куда она повернётся

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов поделился мнением о победе в серии с ХК «Сочи» (4-2).



«Хотел бы поблагодарить Сергея и его команду. Мне кажется, была хорошая серия. В каждой игре было непонятно, куда она повернётся. Хорошая серия плей-офф была. Мы идём дальше, так получилось», — приводит слова Квартальнова официальный сайт «леопардов».

Хозяева вышли вперёд на 11-й минуте благодаря шайбе Роберта Росена, реализовавшего большинство. Подопечные Дмитрия Квартальнова отыгрались стараниями Даниила Мисюля. Во втором периоде Павел Красковский оформил дубль, на что черноморский клуб ответил голом Мартина Бакоша. Даниил Апальков реализовал численный перевес и снова увеличил преимущество до двух шайб, а в концовке периода Якуб Накладал оформил пятый гол в ворота хозяев и установил окончательный счёт.