Крикунов: сказал игрокам: «Хотите праздновать 8 марта дома, давайте работайте»

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Йокеритом» (4-2)

«Ничего особенного сегодня не произошло. Просто сказал игрокам, если хотите праздновать 8 марта дома, так давайте работайте. Наверное, захотели. Сказал им, что жёны одни останутся, и неизвестно что у вас там будет тогда. Теперь завтра выходной.

В общем-то мы находимся в игровом тонусе. Но мы выходим на слишком серьёзную команду, она тоже находится в тонусе, к тому же хорошо отдохнувшая. Мы и в этой серии не были фаворитами. Плей-офф – это совсем другие игры. Всё равно мы будем стараться играть. Поживём-увидим», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.