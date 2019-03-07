Миронов – об удалениях «Динамо»: я один 10 минут отсидел. Это уже ненормально

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов оценил работу арбитров после окончании серии первого раунда плей-офф с «Йокеритом» (4-2).

«Вопросы по удалениям не ко мне, а к судейскому корпусу. Там были эмоции. Я один 10 минут отсидел. Это уже ненормально.

Мы не выбираем соперника. Наша задача – выходить и побеждать. Если команда лучшая, значит она лучшая. Очень тяжело играть в начале матча, когда так быстро на табло получается 5:0. Как ни крути, это давит на подсознание. Велик риск – получить травму. Теряешь концентрацию и всё. Всё возможно и всё может быть.

Не хочу говорить о вратарях. У нас одна команда. Оба вратаря у нас в порядке, они лучшие. Но давайте оставим их в покое. Дай бог, у нас ещё долгий путь», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.