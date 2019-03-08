Шайбы Тарасенко и Барбашёва помогли «Сент-Луису» разгромить «Лос-Анджелес»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис Блюз» на выезде разгромил «Лос-Анджелес Кингз» — 4:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Владимир Тарасенко, Тайлер Бозак, Райан О'Райлли и Иван Барбашёв. Матч на ноль провёл Джейк Аллен, отразивший 26 бросков.

Российский форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провёл на льду 13 минут 46 секунд, заработав показатель полезности «-1».

В параллельном матче «Сан-Хосе Шаркс» переиграл «Монреаль Канадиенс». Матч завершился со счётом 5:2 в пользу команды Питера Дебура. «Акулы» одержали третью победу подряд.

В составе «Шаркс» отличились Томаш Гертл, Маркус Сёренсен, Джо Торнтон, Тимо Майер и Густав Нюквист, для которого этот гол стал первым в «Сан-Хосе».