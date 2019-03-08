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Шайбы Тарасенко и Барбашёва помогли «Сент-Луису» разгромить «Лос-Анджелес»

Шайбы Тарасенко и Барбашёва помогли «Сент-Луису» разгромить «Лос-Анджелес»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис Блюз» на выезде разгромил «Лос-Анджелес Кингз» — 4:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Владимир Тарасенко, Тайлер Бозак, Райан О'Райлли и Иван Барбашёв. Матч на ноль провёл Джейк Аллен, отразивший 26 бросков.

Российский форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провёл на льду 13 минут 46 секунд, заработав показатель полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2019, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0 : 4
0:0, 0:3, 0:1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 – Тарасенко (Шенн) – 20:25 (5x5), 0:2 – Бозак (Эдмундсон, Томас) – 38:42 (5x5), 0:3 – О'Райлли (Шенн, Тарасенко) – 39:58 (5x5), 0:4 – Барбашев (Блейз, Макикерн) – 48:13 (5x5)

В параллельном матче «Сан-Хосе Шаркс» переиграл «Монреаль Канадиенс». Матч завершился со счётом 5:2 в пользу команды Питера Дебура. «Акулы» одержали третью победу подряд.

В составе «Шаркс» отличились Томаш Гертл, Маркус Сёренсен, Джо Торнтон, Тимо Майер и Густав Нюквист, для которого этот гол стал первым в «Сан-Хосе».

НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2019, пятница. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
5 : 2
2:1, 1:1, 2:0
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 – Гертл – 06:55 (5x5), 2:0 – Сёренсен (Лабанк, Бёрнс) – 10:00 (5x5), 2:1 – Лехконен (Томпсон, Кулак) – 17:56 (5x5), 3:1 – Торнтон (Лабанк, Сёренсен) – 27:46 (5x5), 3:2 – Шоу (Байрон, Доми) – 35:18 (5x5), 4:2 – Майер (Донской) – 46:08 (5x5), 5:2 – Нюквист – 59:54 (en)
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