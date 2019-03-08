Шипачёв: в СКА было хорошее время, но сейчас у меня только «Динамо»

Ассистент капитана московского «Динамо» Вадим Шипачёв подвёл итоги серии с «Йокеритом» (4-2).

«Йокерит» здорово играл, физически сильная команда, много набрасывает на ворота, у них большие ребята и в защите, и в нападении — тяжёлая серия, хорошо, что выиграли. Хорошо, что команда сплотилась, здорово играем друг за друга. «Йокерит» гнул свою линию все игры, играли своей системой всё время. Тяжело было с ними, они физически здорово играли.



Иногда включаю хоккей, в серии СКА — «Спартак» борьба упорная, серьёзная. Я много времени провёл в СКА, хорошее время было, но сейчас у меня началось другое хорошее время, сейчас только за «Динамо».



Ещё непонятно, с кем сыграем дальше, но как будет, так и будет. Нам не надо никого подбирать, мы будем биться за свою команду. Без разницы, московская серия будет или нет, хорошо, что завтра дали день отдыха, чтобы восстановиться. Сейчас хочу быстрее прийти к своей семье, меня дочка ждёт», — цитирует Шипачёва ТАСС.