Воропаев – о будущем Барулина: думаем, в системе «Сочи» есть Кочетков и Ахметов

Гендиректор ХК «Сочи» Сергей Воропаев ответил на вопрос по поводу будущего голкипера команды Константина Барулина. Контракт опытного вратаря истекает 30 апреля 2019 года.

«Будущее Константина Барулина? Вратарский вопрос вообще у нас непростой. Думаем, обсуждаем. У нас в системе есть неплохие вратари, тот же Кочетков, Ахметов. Разумеется, подпускать молодых нужно, выхода другого нет», — сказал Воропаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

34-летний вратарь в регулярном сезоне одержал 15 побед в 30 матчах при коэффициенте надёжности 2,12 и проценте отражённых бросков 92,3. В плей-офф Барулин потерпел два поражения в четырёх матчах, в среднем за игру пропуская 3,2 шайбы и отражая 86,5% бросков.