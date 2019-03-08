На шестом матче серии «Спартак» — СКА не продаются хот-доги

Сегодня, 8 марта, в Москве состоится шестой матч серии первого раунда плей-офф КХЛ между «Спартаком» и СКА. После пяти игр в серии лидирует СКА (3-2). Начало матча – в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На первом московском матче болельщики «Спартака», недовольные работой главных арбитров Мартина Франё и Виктора Бирина, бросали на лёд сосиски. По итогам третьего и четвёртого матча КХЛ оштрафовала «Спартак» за поведение болельщиков.

В результате произошедшего на сегодняшней игре введён запрет на продажу хот-догов, сообщает корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Составы «Спартака» и СКА на шестой матч серии первого раунда плей-офф выглядят так:

«Спартак»:

Гудачек (Беспалов);

Калинин – Гончаров, Карсумс – Зубов – Лисин;

Вишневский – Кулик, Фёдоров – Ганзл – Хохлачёв;

Дыбленко – Осипов, Талалуев – Злобин – Лещенко;

Провольнев – Тришин, Котляревский – Черных – Шашков.

СКА:

Хелльберг (Шестёркин);

Гавриков – Херсли, Гусев – Дацюк – Плотников;

Хафизуллин – Белов, Кузьменко – Прохоркин – Барабанов;

Токранов – Рундблад, Якупов – Коскиранта – Карпов;

Зуб, Каблуков – Мальцев – Тихонов, Морозов.