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«Спартак» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
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На шестом матче серии «Спартак» — СКА не продаются хот-доги

На шестом матче серии «Спартак» — СКА не продаются хот-доги
Хоккей / КХЛ

Сегодня, 8 марта, в Москве состоится шестой матч серии первого раунда плей-офф КХЛ между «Спартаком» и СКА. После пяти игр в серии лидирует СКА (3-2). Начало матча – в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На первом московском матче болельщики «Спартака», недовольные работой главных арбитров Мартина Франё и Виктора Бирина, бросали на лёд сосиски. По итогам третьего и четвёртого матча КХЛ оштрафовала «Спартак» за поведение болельщиков.

В результате произошедшего на сегодняшней игре введён запрет на продажу хот-догов, сообщает корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Составы «Спартака» и СКА на шестой матч серии первого раунда плей-офф выглядят так:

«Спартак»:
Гудачек (Беспалов);
Калинин – Гончаров, Карсумс – Зубов – Лисин;
Вишневский – Кулик, Фёдоров – Ганзл – Хохлачёв;
Дыбленко – Осипов, Талалуев – Злобин – Лещенко;
Провольнев – Тришин, Котляревский – Черных – Шашков.

СКА:
Хелльберг (Шестёркин);
Гавриков – Херсли, Гусев – Дацюк – Плотников;
Хафизуллин – Белов, Кузьменко – Прохоркин – Барабанов;
Токранов – Рундблад, Якупов – Коскиранта – Карпов;
Зуб, Каблуков – Мальцев – Тихонов, Морозов.

Протокол матча «Спартак» — СКА содержит запись о брошенных на лёд сосисках
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