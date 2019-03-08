И. Воробьёв: Дацюк останется капитаном СКА, когда вернётся Кетов

Главный тренер СКА Илья Воробьёв после победы в серии первого раунда плей-офф со «Спартаком» (4-2) отметил, что нападающий Павел Дацюк останется капитаном команды.

«Дацюк останется капитаном СКА, когда вернётся Кетов. Состояние Шестёркина? И я с ним говорил, и тренеры вратарей общались с ним. Знаете, так сложилась серия. Команда впереди», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а счёт был открыт в концовке второго игрового отрезка. Нападающий «армейцев» Никита Гусев поразил ворота Юлиуса Гудачека и вывел питерцев вперёд. На 58-й минуте гости провели разящую контратаку, которую точным броском завершил Сергей Плотников, ему ассистировал Павел Дацюк. Красно-белые сократили отставание в счёте благодаря голу Ильи Зубова.