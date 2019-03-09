Коваленко: «Ак Барс» должен выплыть за счёт класса Билялетдинова

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко поделился мнением о ходе плей-офф в Восточной конференции.



«Не удивил вылет двух самых больших клубов этой конференции — «Ак Барса» и «Магнитки», ведь там пошёл естественный процесс омоложения.



Казань, в которой полтора десятка свободных агентов, должна выплыть за счёт класса Зинэтулы Билялетдинова. Что касается «Металлурга», там еще осенью руководство запустило процесс смены поколений. Наверное, только в Ярославле молодёжная школа и в целом вся вертикаль более сильная, чем в Магнитогорске. Поэтому, уверен, ситуация у Геннадия Величкина под контролем, переходный период в «Металлурге» не затянется.



Екатеринбург и Омск отдыхают уже неделю, а Нижний с Астаной рубятся до решающего, седьмого поединка. В такой ситуации, на мой взгляд, оптимальной выглядит кубковая расстановка для Уфы. «Салават» после шести встреч с «Металлургом» и тонус не потерял, и возможность для отдыха получил", — цитирует Коваленко Russia-Hockey.

«Ак Барсу» нужен новый герой. Билялетдинов потерял хватку и просто устал После такого провала в плей-офф «Ак Барсу» необходима серьёзная встряска.