Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала имена троих лучших хоккеистов завершившегося игрового дня. Российские игроки не попали в тройку лучших.



Первой звездой стал финский нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков, отметившийся сразу пятью результативными передачами во встрече с «Миннесотой Уайлд» (6:2). Хоккеист установил клубный рекорд, став первым игроком «Флориды» с пятью голевыми пасами за игру.



Второй звездой признан голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби, оформивший «сухарь» в игре с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:0). Вратарь повторил клубный рекорд — шат-аут стал для него 35-м за «столичных».



Замкнул тройку лучших игроков дня форвард «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо, набравший 4 (1+3) балла.

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