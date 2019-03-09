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Драйзайтль — о 41 шайбе: никогда не был снайпером, но тренирую бросок даже летом

Драйзайтль — о 41 шайбе: никогда не был снайпером, но тренирую бросок даже летом
Хоккей / НХЛ

Нападающий клуба «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль поделился мнением о своей возросшей результативности. В активе немецкого форварда 41 гол в текущем сезоне.

«Тренирую бросок даже летом. Бросаю с разных позиций, стремлюсь забивать как можно больше во время занятий в межсезонье. Надеюсь, что так смогу чаще угрожать воротам соперника.

Я никогда не был снайпером, но знал, что у меня приличный бросок. Сейчас пытаюсь чаще использовать его, бросаю чаще. Хочу наносить броски как можно быстрее, бросать в касание. Пока у меня это получается, постучу по дереву. Я могу достигнуть отметки 50 голов за сезон? Об этом не думаю», — приводит слова хоккеиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Список лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ

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