Драйзайтль — о 41 шайбе: никогда не был снайпером, но тренирую бросок даже летом

Нападающий клуба «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль поделился мнением о своей возросшей результативности. В активе немецкого форварда 41 гол в текущем сезоне.



«Тренирую бросок даже летом. Бросаю с разных позиций, стремлюсь забивать как можно больше во время занятий в межсезонье. Надеюсь, что так смогу чаще угрожать воротам соперника.



Я никогда не был снайпером, но знал, что у меня приличный бросок. Сейчас пытаюсь чаще использовать его, бросаю чаще. Хочу наносить броски как можно быстрее, бросать в касание. Пока у меня это получается, постучу по дереву. Я могу достигнуть отметки 50 голов за сезон? Об этом не думаю», — приводит слова хоккеиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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