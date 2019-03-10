Три очка Маккиннона и шатаут Грубауэра помогли «Колорадо» обыграть «Баффало»

«Колорадо Эвеланш» победил «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пепси-центр» в Денвере и закончилась со счётом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) в пользу хозяев. Это поражение стало для «Сэйбрз» четвёртым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Эвеланш» Натан Маккиннон, набравший 3 (1+2) очка. Голами в составе победителей также отметились Микко Рантанен и Габриэль Бурк. Голкипер хозяев Филипп Грубауэр оформил шатаут, совершив 18 сейвов. Вратарь «Баффало» Картер Хаттон отразил 40 бросков из 42.

Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров провёл на льду 19 минут 31 секунду, нанёс два броска в створ ворот и очков не набрал.