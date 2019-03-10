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«Коламбус» дома обыграл «Питтсбург», «Эдмонтон» уступил «Торонто»

«Коламбус» дома обыграл «Питтсбург», «Эдмонтон» уступил «Торонто»
Хоккей / НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и закончилась со счётом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Блю Джекетс» Кэм Аткинсон, который оформил дубль. Голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 28 бросков из 29. В составе «Питтсбурга» результативной передачей отметился Евгений Малкин.

Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин провёл на льду 21 минуту 7 секунд, нанёс два броска в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «+1».

В параллельном матче «Эдмонтон Ойлерз» на домашнем льду уступил «Торонто Мэйпл Лифс» — 2:3 (0:1, 0:1, 2:1). В этой встрече результативной передачей отметился защитник гостей Никита Зайцев.

Ещё в одном матче «Бостон Брюинз» дома обыграл «Оттаву Сенаторз» со счётом 3:2 (0:0, 1:1, 2:1). Для «Брюинз» эта победа стала шестой кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
4 : 1
1:0, 1:1, 2:0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 – Дженнер (Андерсон, Фолиньо) – 02:31 (5x5), 2:0 – Аткинсон – 22:17 (4x5), 2:1 – Астон-Риз (Малкин, Кессел) – 26:49 (5x5), 3:1 – Бьёркстранд (Дзингел, Дюшейн) – 56:59 (5x5), 4:1 – Аткинсон (Веренски) – 58:11 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
2 : 3
0:1, 0:1, 2:1
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 – Райлли (Таварес, Кадри) – 19:46 (5x4), 0:2 – Таварес (Хайман, Зайцев) – 32:28 (5x5), 0:3 – Маззин (Нюландер, Таварес) – 43:00 (5x5), 1:3 – Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид) – 58:21 (6x5), 2:3 – Клефбом (Макдэвид, Драйзайтль) – 59:07 (6x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
3 : 2
0:0, 1:1, 2:1
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 – Маршан (Крюг, Бержерон) – 30:11 (5x4), 1:1 – Пажо (Ткачук) – 31:08 (5x5), 1:2 – Ткачук (Тирни) – 42:46 (5x5), 2:2 – Вагнер (Крюг, Макэвой) – 48:47 (4x4), 3:2 – Крейчи (Хайнен, Грызлик) – 59:15 (5x5)
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