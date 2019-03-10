«Коламбус» дома обыграл «Питтсбург», «Эдмонтон» уступил «Торонто»

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и закончилась со счётом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Блю Джекетс» Кэм Аткинсон, который оформил дубль. Голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 28 бросков из 29. В составе «Питтсбурга» результативной передачей отметился Евгений Малкин.

Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин провёл на льду 21 минуту 7 секунд, нанёс два броска в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «+1».

В параллельном матче «Эдмонтон Ойлерз» на домашнем льду уступил «Торонто Мэйпл Лифс» — 2:3 (0:1, 0:1, 2:1). В этой встрече результативной передачей отметился защитник гостей Никита Зайцев.

Ещё в одном матче «Бостон Брюинз» дома обыграл «Оттаву Сенаторз» со счётом 3:2 (0:0, 1:1, 2:1). Для «Брюинз» эта победа стала шестой кряду.