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Три очка Наместникова помогли «Рейнджерс» прервать серию из 6 поражений

Три очка Наместникова помогли «Рейнджерс» прервать серию из 6 поражений
Хоккей / НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась со счётом 4:2 (0:2, 1:0, 3:0) в пользу хозяев. Это поражение стало для «Дэвилз» шестым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Рейнджерс» Владислав Наместников, в активе которого победная шайба и две результативные передачи. 3 (2+1) очка набрал Райан Строум, две передачи — у Мики Зибанеджада.

Видео гола Наместникова также доступно на официальном сайте НХЛ.

Российский нападающий «Нью-Йорка» Павел Бучневич провёл на льду 16 минут 55 секунд, нанёс четыре броска в створ ворот и очков не набрал. Защитник «Дэвилз» Егор Яковлев совершил 3 силовых приёма и заблокировал 2 броска.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
4 : 2
0:2, 1:0, 3:0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 – Сиверсон (Агостино, Маклауд) – 16:26 (5x5), 0:2 – Коулман (Батчер, Зейджак) – 19:49 (5x4), 1:2 – Строум (Шаттенкирк, Наместников) – 38:22 (5x5), 2:2 – Гайек (Крайдер, Строум) – 41:29 (5x5), 3:2 – Наместников (Зибанеджад, Шей) – 53:25 (5x5), 4:2 – Строум (Наместников, Зибанеджад) – 59:50 (en)
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