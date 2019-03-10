Три очка Наместникова помогли «Рейнджерс» прервать серию из 6 поражений

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась со счётом 4:2 (0:2, 1:0, 3:0) в пользу хозяев. Это поражение стало для «Дэвилз» шестым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Рейнджерс» Владислав Наместников, в активе которого победная шайба и две результативные передачи. 3 (2+1) очка набрал Райан Строум, две передачи — у Мики Зибанеджада.

Видео гола Наместникова также доступно на официальном сайте НХЛ.

Российский нападающий «Нью-Йорка» Павел Бучневич провёл на льду 16 минут 55 секунд, нанёс четыре броска в створ ворот и очков не набрал. Защитник «Дэвилз» Егор Яковлев совершил 3 силовых приёма и заблокировал 2 броска.