«Филадельфия» в гостях уверенно переиграла «Айлендерс», у Проворова «+4»

«Филадельфия Флайерз» победил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Нассау Колизеум» в Нью-Йорке и закончилась со счётом 5:2 (2:1, 3:0, 0:1) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Голами в составе победителей отметились: Райан Хартман, Джеймс ван Римсдайк, Шон Кутюрье, Нолан Патрик и Трэвис Конечны. В составе «Айлендерс» по два очка набрали Ник Ледди (1+1) и Мэтью Барзал (0+2).

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 25 минут 33 секунды, нанёс два броска в створ ворот, совершил 2 силовых приёма, отметился передачей и окончил матч с показателем полезности «+4».

Видео результативной передачи Проворова доступно на официальном сайте НХЛ.