39-летний Джо Торнтон вышел на 14-е место в истории НХЛ по очкам

«Сан-Хосе Шаркс» победил «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и закончилась со счётом 3:2 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Это победа стала для «Шаркс» четвёртой кряду.

Первую шайбу «акул» забросил Тимо Майер, которому ассистировал Джо Торнтон. Для легендарного нападающего «Шаркс» это очко стало 1467-м за карьеру в НХЛ. Торнтон вышел на 14-е место в истории НХЛ по очкам, повторив результат Стэна Микиты. Следующей целью для Джо являются позиции Пола Коффи (1531).

Торнтон занимает первое место в НХЛ по очкам среди действующих хоккеистов, опережая ближайшего преследователя капитана «Питтсбург Пингвинз Сидни Кросби на 264 очка.

Кросби стал вторым действующим игроком в НХЛ, набравшим 1200 очков за карьеру