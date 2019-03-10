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Итоги дня НХЛ для россиян: рекорд Кучерова, яркие матчи Наместникова и Проворова

Итоги дня НХЛ для россиян: рекорд Кучерова, яркие матчи Наместникова и Проворова
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата. В 12 матчах приняли участие 19 представителей России.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал дубль в ворота «Детройта» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ и был признан его первой звездой. Голы стали для российского нападающего 32-м и 33-м в сезоне. На его счету стало 110 (33+77) очков в 69 матчах сезона — новый клубный рекорд. Форвард «Рейнджерс» Владислав Наместников набрал 3 (1+2) очка в матче с «Нью-Джерси» (4:2) и был признан второй звездой матча. Защитник «Филадельфии» Иван Проворов сделал голевую передачу в матче с «Айлендерс» (5:2). Российский игрок закончил матч с показателем полезности «+4».

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Бобровский«Коламбус»28 из 2996,64:1
Худобин«Даллас»37 из 3994,91:2
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+00000033%07,57
Кучеров (н)«Тампа-Бэй»2+0+20600-20,18
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+002400016,55
Наместников (н)«Рейнджерс»1+2+20130020,26
Малкин (н)«Питтсбург»0+1-1030054%19,15
Панарин (н)«Коламбус»0+0+10200-21,07
Ковальчук (н)«Лос-Анджелес»0+0-20200-12,09
Свечников (н)«Каролина»0+000100-12,54
Анисимов (н)«Чикаго»0+00040218%15,28
Радулов (н)«Даллас»1+0+10304-22,33
Голдобин (н)«Ванкувер»0+0-10000-09,52
Яковлев (з)«Нью-Джерси»0+002232-15,42
Проворов (з)«Филадельфия»0+1+40222-25,33
Сергачёв (з)«Тампа»0+1+20020-21,42
Зайцев (з)«Торонто»0+100211-25,15
Ожиганов (з)«Торонто»0+0+10211-11,22
Задоров (з)«Колорадо»0+002211-19,31
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