Итоги дня НХЛ для россиян: рекорд Кучерова, яркие матчи Наместникова и Проворова

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата. В 12 матчах приняли участие 19 представителей России.
Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал дубль в ворота «Детройта» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ и был признан его первой звездой. Голы стали для российского нападающего 32-м и 33-м в сезоне. На его счету стало 110 (33+77) очков в 69 матчах сезона — новый клубный рекорд. Форвард «Рейнджерс» Владислав Наместников набрал 3 (1+2) очка в матче с «Нью-Джерси» (4:2) и был признан второй звездой матча. Защитник «Филадельфии» Иван Проворов сделал голевую передачу в матче с «Айлендерс» (5:2). Российский игрок закончил матч с показателем полезности «+4».
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Бобровский
|«Коламбус»
|28 из 29
|96,6
|4:1
|Худобин
|«Даллас»
|37 из 39
|94,9
|1:2
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|0
|0
|0
|0
|0
|33%
|07,57
|Кучеров (н)
|«Тампа-Бэй»
|2+0
|+2
|0
|6
|0
|0
|-
|20,18
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|0
|2
|4
|0
|0
|0
|16,55
|Наместников (н)
|«Рейнджерс»
|1+2
|+2
|0
|1
|3
|0
|0
|20,26
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0+1
|-1
|0
|3
|0
|0
|54%
|19,15
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|0+0
|+1
|0
|2
|0
|0
|-
|21,07
|Ковальчук (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+0
|-2
|0
|2
|0
|0
|-
|12,09
|Свечников (н)
|«Каролина»
|0+0
|0
|0
|1
|0
|0
|-
|12,54
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|0+0
|0
|0
|4
|0
|2
|18%
|15,28
|Радулов (н)
|«Даллас»
|1+0
|+1
|0
|3
|0
|4
|-
|22,33
|Голдобин (н)
|«Ванкувер»
|0+0
|-1
|0
|0
|0
|0
|-
|09,52
|Яковлев (з)
|«Нью-Джерси»
|0+0
|0
|2
|2
|3
|2
|-
|15,42
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+1
|+4
|0
|2
|2
|2
|-
|25,33
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+1
|+2
|0
|0
|2
|0
|-
|21,42
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0+1
|0
|0
|2
|1
|1
|-
|25,15
|Ожиганов (з)
|«Торонто»
|0+0
|+1
|0
|2
|1
|1
|-
|11,22
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|2
|2
|1
|1
|-
|19,31