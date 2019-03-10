Итоги дня НХЛ для россиян: рекорд Кучерова, яркие матчи Наместникова и Проворова

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата. В 12 матчах приняли участие 19 представителей России.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал дубль в ворота «Детройта» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ и был признан его первой звездой. Голы стали для российского нападающего 32-м и 33-м в сезоне. На его счету стало 110 (33+77) очков в 69 матчах сезона — новый клубный рекорд. Форвард «Рейнджерс» Владислав Наместников набрал 3 (1+2) очка в матче с «Нью-Джерси» (4:2) и был признан второй звездой матча. Защитник «Филадельфии» Иван Проворов сделал голевую передачу в матче с «Айлендерс» (5:2). Российский игрок закончил матч с показателем полезности «+4».

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Бобровский «Коламбус» 28 из 29 96,6 4:1 Худобин «Даллас» 37 из 39 94,9 1:2