Голевая передача Зайцева — в обзоре матча «Эдмонтон» — «Торонто»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» на домашнем льду уступил «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 2:3 (0:1, 0:1, 2:1). В этой встрече результативной передачей отметился российский защитник гостей Никита Зайцев. Его соотечественник Игорь Ожиганов очков не набрал.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ сезона-2018/19

В составе победителей голами отметились Морган Райлли, Джон Таварес и Джейк Маззин. Заброшенные шайбы в составе «Эдмонтона» в активе Райана Ньюджента-Хопкинса и Оскара Клефбома.

Видеообзор самых ярких моментов матча доступен на «Чемпионате».

«Эдмонтон» не смог продлить победную серию до пяти матчей подряд. «Торонто» одержал пятую победу в последних семи матчах.