Зернов: все игроки «Авангарда» понимают, что в этом году есть шанс

Нападающий хоккейного клуба «Авангард» Денис Зернов поделился мнением о подготовке команды ко второму раунду плей-офф.



«Отличное настроение! Готовимся, как и к серии с «Ак Барсом», так же все настроены. Смотрим другие игры, но для нас не имеет значения, с кем играть.



За счёт чего уверенно обыграли „Ак Барс“? После первых матчей начали здорово играть и удачно забивали. Хорошо потренировались, подготовились, разобрали игру соперника. Я не знаю, в чем было преимущество. Просто мы играли в свой хоккей.



В чём секрет боевого настроя? Нет секрета, просто все ребята мотивированны и понимают, что есть шанс в этом году. Надо хорошо играть, показывать свой хоккей и проходить дальше», — цитирует Зернова официальный сайт клуба.