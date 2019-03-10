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Зернов: все игроки «Авангарда» понимают, что в этом году есть шанс

Зернов: все игроки «Авангарда» понимают, что в этом году есть шанс
Хоккей / КХЛ

Нападающий хоккейного клуба «Авангард» Денис Зернов поделился мнением о подготовке команды ко второму раунду плей-офф.

«Отличное настроение! Готовимся, как и к серии с «Ак Барсом», так же все настроены. Смотрим другие игры, но для нас не имеет значения, с кем играть.

За счёт чего уверенно обыграли „Ак Барс“? После первых матчей начали здорово играть и удачно забивали. Хорошо потренировались, подготовились, разобрали игру соперника. Я не знаю, в чем было преимущество. Просто мы играли в свой хоккей.

В чём секрет боевого настроя? Нет секрета, просто все ребята мотивированны и понимают, что есть шанс в этом году. Надо хорошо играть, показывать свой хоккей и проходить дальше», — цитирует Зернова официальный сайт клуба.

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