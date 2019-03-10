Браст: Нижний Новгород — красивый город, с радостью бы туда вернулся

Голкипер нижегородского «Торпедо» Барри Браст подвёл итоги серии с астанинским «Барысом» (3-4).



«Мы все очень расстроены, серия получилась интересной, мы дошли до седьмого матча, но уступили в одну шайбу, от этого становится ещё обиднее. Тем не менее горжусь нашей командой, что после двух подряд поражений мы собрались, не упали духом и дошли до седьмого матча. С такой командой, как «Барыс», это было сделать сложно, но парни смогли, и думаю, никто не сможет упрекнуть нас, мы выложились на сто процентов.



Доволен ли проведённым временем в „Торпедо“? Прежде всего доволен, что мне выпала возможность стать частью этой команды, получил хороший опыт. Нижний Новгород – красивый город, мне понравилось здесь, с радостью бы сюда вернулся», — цитирует Браста официальный сайт КХЛ.

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