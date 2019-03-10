Диц проснулся и дожал «Торпедо»! Но где «Барыс» найдёт силы на «Авангард»?

Серия между «Барысом» и «Торпедо» изначально обещала стать одной из самых ярких и одновременно напряжённых в первом раунде и в результате нисколько не обманула ожидания. Хоть команды и заняли в регулярке второе и седьмое места соответственно, в этом противостоянии вряд ли можно было ожидать колоссальной разницы в классе. «Барысу» удалась концовка гладкого чемпионата, «Торпедо», напротив, провалило финиш регулярки, но в плей-офф всё начинается заново, а изначально эти команды примерно равны.

В этой серии мы видели действительно искрометный хоккей, который в плей-офф встречается не так часто. Большое количество заброшенных шайб, крутые камбэки, проходной двор в обороне – эта серия была лакомым куском для нейтральных болельщиков, но вряд ли могла понравится Андрею Скабелке и Дэвиду Немировски. КХЛ не всегда уделяло должное внимание этой серии, но сегодня у неё не было никаких конкурентов: «Барыс» и «Торпедо» стали единственными командами в первом раунде, которые доигрались до седьмой встречи, и за этим матчем с особым интересом следили не только в Астане и Нижнем Новгороде. От исхода этого противостояния зависел расклад на второй раунд Востока, «Автомобилист», «Авангард» и «Салават Юлаев» ждали развязки битвы в столице Казахстана, чтобы понимать, к какому сопернику стоит готовиться на следующем этапе.

Запад готов, а на Востоке не угомонится «Торпедо». Расклады плей-офф КХЛ СКА сломил сопротивление «Спартака», а «Торпедо» перевело серию с «Барысом» в седьмую игру.

Снайпер Волченков

Впрочем, не смотря на развесёлый характер серии, ожидать такого же безумия в седьмой игре было бы наивно. В решающем поединке абсолютно все команды стараются сыграть дисциплинированно и аккуратно, а на первый план выходит игра лидеров. В первом периоде «Торпедо» удалось прикрыть североамериканских форвардов «Барыса», зато наконец сказал своё слово лучший защитник-бомбардир регулярного чемпионата. Даррен Диц в предыдущих шести матчах серии набрал всего лишь одно очко, но в седьмой игре первый же его бросок по воротам Барри Браста достиг цели.

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«Барыс» вышел вперёд уже на первой минуте встречи, но развить успех хозяевам не удалось, а ближе к концу игрового отрезка «Торпедо» отыгралось. Отличился Антон Волченков, в котором в нынешнем плей-офф неожиданно проснулись снайперские способности. Опытный защитник забросил уже свою третью шайбу в серии – ровно столько раз Волченков отличался за все свои предыдущие матчи в КХЛ.

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«Барыс» устал уже в первом раунде?

Рывок «Барыса» в конце регулярки, во время которого астанинцы обогнали «Авангард» в борьбе за второе место конференции, вызвал заслуженное восхищение болельщиков и специалистов. Правда многих смущало, что на пик своей формы подопечные Андрея Скабелки вышли чуть раньше, чем следует, бросив силы на достижение заветной второй позиции. Серия плей-офф с «Торпедо» затянулась, и в седьмой игре стало отчётливо видно, что астанинцы прилично наелись в этом марафоне. Нижегородцы выглядели свежее и от этого интереснее соперника, а конец периодов неизменно оставался за командой Немировски. В первом отрезке Волченков сравнял счёт после долгой позиционной атаки, во втором периоде на 17-й минуте отличился уже Дмитрий Сёмин. Посмотрите, как в этом эпизоде Михаил Варнаков одним движением ушёл от тяжёлого Валерия Орехова.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

«Торпедо» вполне могло и вести в счёте после сорока минут игры, но у нижегородцев хромала реализация, плюс гости и в седьмой игре не смогли избежать нелепых оплошностей. Когда казалось, что гол автозаводцев в середине второго периода назревал, грубейшую ошибку в своей зоне совершил Илья Назаревич, и ей с удовольствием воспользовался техничный Мэттью Фрэттин.

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Усилиями Сёмина «Торпедо» отыгралось, после второго периода счёт в матче был 2:2, однако силы у «Барыса» явно были на исходе. А ведь это закончился только первый раунд плей-офф.

Фактор Дица

Но «Торпедо» в третьем периоде не спешило пользоваться своим преимуществом в свежести, да и сами нижегородцы начали уставать. Игра превратилась в противостояние нервов, никто не хотел допустить решающую ошибку. В этот момент вновь своё слово сказал лучший бомбардир «Барыса» защитник Даррен Диц. Всю регулярку он радовал болельщиков астанинцев своими нестандартными действиями, и в седьмой игре плей-офф вновь показал себя во всей красе. Канадец подхватил шайбу после выигранного вбрасывания, заложил вираж по правому флангу, вылез на ворота и со второго предъявления пробил Браста.

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Очень красивая шайба, ответить на которую «Торпедо» уже не смогло. «Барыс» потратил огромное количество сил, но всё-таки обыграл неуступчивого соперника. Теперь команде Андрея Скабелки предстоит встреча с отдохнувшим «Авангардом» во втором раунде, и там «Барысу» будет в сто раз тяжелее.