Мольков: игроки «Торпедо» отдавались полностью, горжусь, что ношу цвета клуба

Голкипер нижегородского «Торпедо» Николай Мольков поделился впечатлениями от проигранной серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с астанинским «Барысом» (3-4).



«Счёт серии говорит сам за себя. Никто не хотел уступать. Наверное, определяющим стал фактор своего льда. Смотрите, обе команды неизменно побеждали дома. Хотя сегодняшний матч, я бы сказал, отличался от остальных. До самого конца было неясно, чем всё завершится. Подавляющего преимущества не было ни у одной из команд, немного повезло «Барысу». Но все ребята отдавались игре полностью, не жалея себя. Я горд тем, что нахожусь в этой команде, ношу цвета родного клуба», — приводит слова голкипера официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

«Салават» попал на «Автомобилист». Все пары второго раунда плей-офф Последней командой-участницей полуфиналов конференций стал «Барыс».