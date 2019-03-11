Вратарь «Вегаса» Суббэн был удалён за попытку разобраться с арбитром

В предпоследнем матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Калгари Флэймз» дома обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 6:3. Главным героем встречи стал Мэтью Ткачук, оформивший хет-трик.



Голкипер «рыцарей» Малкольм Суббэн в одном из эпизодов вступил в словесную перепалку с арбитрами. Вратарь выразил недовольство, посчитав, что судейская бригада не должна была засчитывать шайбу форварда «огоньков» Микаэля Баклунда. По окончании второго периода Суббэн получил двухминутное удаление за попытку разобраться с арбитрами.



«Калгари» прервал серию из четырёх поражений и вернулся на первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 91 очко. «Вегас» (81) уступил впервые за семь матчей. «Золотые рыцари» — пятые.

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