Видео момента, в котором Тарасенко получил травму

Обозреватель издания The Athletic Кристиано Симонетта опубликовал фрагмент матча «Сент-Луис Блюз» и «Лос-Анджелес Кингз» (4:0), в котором травму верхней части тела мог получить форвард «музыкантов» Владимир Тарасенко.

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В первом периоде матча с «Лос-Анджелес Кингз» Тарасенко боролся с защитником калифорнийцев Дереком Форбортом и после силового приёма последнего неудачно упал на правое плечо. Клуб уже проинформировал болельщиков, что Тарасенко будет отсутствовать минимум 10 дней. Возможно, медицинский штаб «блюзменов» ожидает, пока спадёт опухоль, чтобы дать более точный диагноз и сроки восстановления.



Тарасенко пропустил субботнюю игру «Блюз» с «Сан-Хосе» (2:3 ОТ). Следующий матч «Сент-Луис» проведёт дома с «Аризоной», а затем отправится на выезд, где сыграет с «Оттавой», «Питтсбургом» и «Баффало».



«Блюзмены» занимают третью строчку в таблице Центрального дивизиона, имея 6 очков запаса от границы кубковой зоны. В 18 встречах после Матча всех звёзд Тарасенко набрал 26 (11+15) очков. Вероятное сочетание первой тройки нападения «Сент-Луиса» в отсутствие россиянина может выглядеть так: Райан О'Райлли — Брейден Шенн — Джейден Шварц.

Тарасенко пропустит 10 дней из-за травмы верхней части тела

Видео можно посмотреть в «твиттере» Кристиано Симонетты.