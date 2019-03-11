Барков — об игре с Юбердо и Дадоновым: стараемся друг друга подталкивать вперёд

Нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков рассказал о взаимодействии с партнёрами по звену. В матче с «Детройт Ред Уингз» (6:1) капитан «пантер» забросил 30-ю шайбу в нынешнем сезоне.



«Мы с Юбердо стараемся друг друга поддерживать и заставляем показывать всё лучшее. Также у нас в звене играет очень хороший хоккеист Дадонов. В каждой смене игроки нашего звена стараются друг друга подталкивать вперёд, контролировать ход игры и действовать с шайбой. Мы получаем от этого удовольствие, так что будем пытаться продолжать этим заниматься», — приводит слова Баркова официальный сайт НХЛ.



Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов провёл на льду 15 минут 50 секунд, нанёс три броска в створ ворот, совершил 2 силовых приёма, отметился голевой передачей и закончил матч с показателем полезности «+1».

Александр Барков впервые в карьере достиг отметки в 30 голов за сезон