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Александр Барков впервые в карьере достиг отметки в 30 голов за сезон

Александр Барков впервые в карьере достиг отметки в 30 голов за сезон
Хоккей / НХЛ

«Флорида Пантерз» победил «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и закончилась с разгромным счётом 6:1 (2:0, 1:1, 3:0) в пользу хозяев. «Ред Уингз» потерпели 10-е поражение в последних 11 матчах.

Капитан «пантер» Александр Барков отметился результативным броском в третьем периоде. Хоккеист сборной Финляндии забросил 30-ю шайбу в сезоне и впервые в карьере добрался до такой отметки. До этого лучшим для Баркова был сезон-2015/16, когда ему удалось забить 28 голов.

Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов провёл на льду 15 минут 50 секунд, нанёс три броска в створ ворот, совершил 2 силовых приёма, отметился голевой передачей и окончил матч с показателем полезности «+1».

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