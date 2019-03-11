Белов – о Сёмине: он стал лидером «Витязя», на что мы и рассчитывали

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов оценил игру Александра Сёмина в прошедшем сезоне.

«Чудес не бывает, для него было немножко сложное начало. Да, он играл в ВХЛ и даже сказал, что, в сравнении с КХЛ, для него была небольшая разница. Но, на самом деле, поначалу Сёмину было непросто. Ему надо было набрать кондиции, всё-таки в КХЛ другие скорости и силовая борьба. Но он проявил характер и стал лидером, на что мы и рассчитывали. Он провёл хороший сезон, — приводит слова Белова корреспондент Чемпионата Владислав Уткин.

35-летний Сёмин провёл в составе подмосковного клуба 58 матчей, в которых забросил 19 шайб и отдал 23 результативные передачи. Его контракт с клубом заканчивается 30 апреля 2019 года.