Сёмин: пока ничего не могу сказать по поводу будущего

Нападающий «Витязя» Александр Сёмин отметил, что пока он не определился со своим будущим. В первом раунде плей-офф подмосковный клуб проиграл ЦСКА со счётом 0-4.



«Пока ничего не могу сказать по поводу будущего. Сначала отправляюсь отдыхать, а дальше видно будет.



Я с Билялетдиновым в сборной работал один чемпионат мира и не так сильно успел узнать Белова, трудившегося его помощником. Общались с ним, но там, в расположении сборной, мы были вместе 5–6 дней. В «Витязе» уже ближе познакомились. Валерий Геннадьевич — хороший тренер. Ничего плохого не скажу.



Что нового почерпнул в прошедшем сезоне? Что можно нового почерпнуть… Надо выигрывать — и всё. А новое черпать — это уже не моё», — приводят слова Сёмина «Известия».

Запад готов, а на Востоке не угомонится «Торпедо». Расклады плей-офф КХЛ СКА сломил сопротивление «Спартака», а «Торпедо» перевело серию с «Барысом» в седьмую игру.