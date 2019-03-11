Пашнин: надеюсь, что дебютирую в плей-офф в серии с «Динамо»

Защитник ЦСКА Михаил Пашнин поделился мнением о предстоящей полуфинальной серии Западной конференции с московским «Динамо».

«Надеюсь, что дебютирую в плей-офф в серии с «Динамо». Это у тренерского штаба надо спросить. Как в состав попаду, так сразу выйду. У нас интенсивные тренировки, усердно работаем, никому не дадут застояться.

У нас в команде все хорошие игроки, все могут жёстко сыграть. Если выйду на лёд, то буду делать то, что скажет тренер. Будет общий рисунок игры. Может, что-то будет и от себя, но не особо, так как хоккей – командный вид спорта.

«Динамо» — хорошая, организованная команда. Физически они готовы хорошо. Смотрел обзор их серии с «Йокеритом», очень здорово они играли. Идут собрания, полным ходом готовимся к серии с динамовцами. У соперника опытный вратарь», — передаёт слова Пашина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.