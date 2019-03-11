КХЛ назвала лучших игроков первого раунда плей-офф

Континентальная хоккейная лига определила лауреатов первого раунда плей-офф в четырёх номинациях.



Лучшим вратарём признан Игорь Бобков («Авангард»), одержавший четыре победы в серии с «Ак Барсом», в том числе одну – на ноль. Голкипер омского клуба отразил 94,17% броска при коэффициенте надёжности 1.50.



Лучшим защитником признан Денис Баранцев («Торпедо»), в семи матчах серии с «Барысом» набравший 4 (2+2) очка. В третьей игре защитник «Торпедо» оформил дубль. Также на его счету 25 бросков по воротам, 19 силовых приёмов и семь заблокированных бросков.



Лучшим нападающим признан Теэму Хартикайнен («Салават Юлаев»), в шести матчах серии с «Металлургом» набравший 10 (5+5) очков. На данный момент Хартикайнен возглавляет список лучших бомбардиров плей-офф. На счету нападающего 29 бросков по воротам, семь силовых приёмов и шесть заблокированных бросков.



Лучшим новичком признан нападающий Андрей Алтыбармакян (ХК «Сочи»), в пяти матчах серии с «Локомотивом» набравший 3 (2+1) очка. На счету Алтыбармакяна 8 силовых приёмов, в среднем он проводил на льду 12 минут 23 секунды.